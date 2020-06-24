Aşk Geliyor Demez konusu ve oyuncuları… Aşk Geliyorum Demez filmi nerede çekildi?

Aşk Geliyor Demez konusu ve oyuncuları… Aşk Geliyorum Demez filmi nerede çekildi?

Aşk Geliyorum Demez, 2009 yapımı romantik komedi ile seyirici karşısına çıktı. Özellikle Yeşilçam tatları taşıyan konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Aşk Geliyorum Demez filminde, dükkan sahibi oldukları iş hanın yıkılıp yerine AVM yapılmasını engellemek isteyen esnaf Ali’den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister ve maceralar başlar. Peki Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşk Geliyorum Demez konusu ve filmin detayları…

“Aşk Geliyorum Demez” filmi, eski bir han esnafının hikayesini anlatıyor. Romantik komedi türündeki filmde başrolü Tolgahan Sayışman ve Bergüzar Korel paylaşıyor. Peki Aşk Geliyorum Demez nerede çekildi? Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncuları ve konusu…

AŞK GELİYORUM DEMEZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Geliyorum Demez bir zamanlar İstanbul'da ticaretin kalbi niteliği taşıyan Mahmutpaşa'da bulunan eski bir han da çekildi.

AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Tims Productions'ın ve Sugar Workz'ün üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Aşk Geliyorum Demez' adlı sinema filminin oyuncu kadrosunda; Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda yer alıyor.

AŞK GELİYORUM DEMEZ KONUSU

“Aşk Geliyorum Demez” filmi, bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır.

Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali’den Gözde’yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafında yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.