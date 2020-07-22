Aşk-ı Memnu oyuncuları… Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi?

4 Eylül 2008’den 24 Haziran 2010’a kadar Kanal D’de yayımlanan ve 2 sezon 79 bölüm süren Aşk-ı Memnu’nun konusu ve oyuncu kadrosu izeyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Beren Saat
Kıvanç Tatlıtuğ
Selçuk Yöntem
Hazal Kaya
Nebahat Çehre
Zerrin Tekindor
Nur Fettahoğlu
AŞK-I MEMNU KONUSU
zi İstanbul’da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil’in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7’ini ekran başına çekmiştir. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu’nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül’ün, Adnan Bey’den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.