Aşk Sana Benzer filmi nerede çekildi? İşte Aşk Sana Benzer konusu ve oyuncu kadrosu…
Aşk Sana Benzer, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015’te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla’da bir sahil kasabasında geçmektedir. Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz’in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar.Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali’yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz’e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.
AŞK SANA BENZER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit – Ali
Fahriye Evcen – Deniz/Defne
Selim Bayraktar – Aykut
Yavuz Bingöl
Kaya Akkaya
Birsen Dürülü
Burçin Işık
Şamil Kafkas