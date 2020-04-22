Aşkımızın Son Tekmesi nerede çekildi? Aşkımızın Son Tekmesi konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Deniz Yılmaz Şayir’in yaptığı ve kadrosundaki ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Aşkımızın Son Tekmesi, bu akşam televizyonlarda ilk kez yayınlanacak. Romantik komedi olarak izleyenleri güldürmeyi başaran Aşkımızın Son Tekmesi filmi nerede çekildi? Aşkımızın Son Tekmesi konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Televizyon filmi olarak çekilen öncü filmlerden olan Aşkımızın Son Tekmesi filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Komik unsurlarla bezeli filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. İşte Aşkımızın Son Tekmesi filmi ile ilgili merak edilenler…

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

FOX Tv'de yayınlanmak üzere 2019'un yaz aylarında çekilen Aşkımızın Son Tekmesi'nin seti İstanbul'da kurulmuştur. Film, İstanbul'un muhtelif semtlerinde çekilmiştir.

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ KONUSU NE?

Çetin'in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra'dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra'ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel'le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra'yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin'e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne'yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca'nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne'den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin'e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar… Ve eğlenceli ve romantik bir aşk da…

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Seren Şirince

Emir Çubukçu

İbrahim Halaçoğlu

Ecenaz ÜçeR

Selen Sevigen