Aslan Bacanak filmi kaç yılında çekildi? Aslan Bacanak konusu ne, oyuncuları kim?

Zeki Alaska ve Metin Akpınar ikilisinin sevilen filmlerinden Aslan Bacanak filmi, ayrıca Zeki Alaska’nın ilk yönetmenlik deneyimlerinden biri olarak da dikkat çekiyor. Peki, Aslan Bacanak filminin konusu ne? Detaylar haberimizde…

Yeşilçam'ın en komik ikililerinden Zeki Alaska ve Metin Akpınar, Aslan Bacanak filmi ile akşamınızı şenlendirmeye geliyor. 1977 yılından çekilen Aslan Bacanak filminin merak edilen konusu ve oyuncuları…

ASLAN BACANAK KONUSU

Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.

ASLAN BACANAK OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Gölgen Bengü

Perran Kutman

Turgut Boralı

Cevat Kurtuluş

Sami Hazinses

Nubar Terziyan