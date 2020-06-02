Aslan Bacanak filmi kaç yılında çekildi? Aslan Bacanak konusu ne, oyuncuları kim?
Yeşilçam'ın en komik ikililerinden Zeki Alaska ve Metin Akpınar, Aslan Bacanak filmi ile akşamınızı şenlendirmeye geliyor. 1977 yılından çekilen Aslan Bacanak filminin merak edilen konusu ve oyuncuları…
ASLAN BACANAK KONUSU
Minibüs şoförü olan Selim yeni bir mahalleye taşınır. Bir süre sonra mahallede yaşayan Zeynep'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. O da ağabeyini ikna etmesi şartıyla kabul eder. Selim, Zeynep'le evlenebilmek için kabadayı ağabeyi Halim'i ikna etmeye çalışacaktır.
ASLAN BACANAK OYUNCULARI
Zeki Alasya
Metin Akpınar
Gölgen Bengü
Perran Kutman
Turgut Boralı
Cevat Kurtuluş
Sami Hazinses
Nubar Terziyan