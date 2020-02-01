Aslı Bekiroğlu sızdırılan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı!

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bekiroğlu ve sevgilisinin bir çok çıplak görüntüsü bulunduğu iddia edildi. Bu vahim olayın ardından Aslı Bekiroğlu ilk açıklamayı yaptı ve olayın hukuki boyutlara taşınacağını belirtti...

Aslı Bekiroğlu’nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdığı iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinden akşama kadar sessizliğini koruyan Aslı Bekiroğlu ilk açıklamayı yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Aslı Bekiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istedi.

GÖRÜNTÜLERİ KİM PAYLAŞTI?

İddiaya göre, yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da bulunduğu konuşuluyor. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Bekiroğlu'nun nasıl bir açıklamaya yapacağı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.