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Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında? İşte hayatı…
Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında? İşte hayatı…
Aslı Turanlı'nın Ata Demirer'le ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Aslı Turanlı kaç yaşında ve mesleği ne soruları bu noktada araştıranlardan oldu. İşte Aslı Turanlı kimdir sorusunun cevabı...
Magazin 29 Ocak 2019 - 07:31

Aslı Turanlı magazin dünyasının merak edilen isimlerinden. Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı, televizyon projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. İşte hayat hikayesi…

Aslı Turanlı ilk olarak ekranlara bir yarışma programıyla çıkmıştı.

Aslı Turanlı ilk olarak ekranlara bir yarışma programıyla çıkmıştı.

ASLI TURANLI KİMDİR?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi’nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval’da sahnelenen Ferdi Merter’in yönettiği, Kaan Erkal’ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya’ müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması’na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız' diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.

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