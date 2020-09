Aslıhan Gürbüz: O ağaç yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde önceki gün orman yangını çıktı. Aslıhan Gürbüz o yangının ardından bölgedeki bir çam ağacında çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Oyuncu o karenin altına şu notu düştü:

“MATEMATİĞİM YETERSİZ”

* 24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. Topladığımız çiçekler, beslediğimiz hayvanlar, gölgesinde oturduğumuz çamlar, seslerini dinlediğimiz kuşlar, renklerine hayran kaldığımız arılar ve daha niceleri bir gecede yandı bitti kül oldu. Rant diyen var, elektrik telleri diyen var sigaradan veya mangaldan diyen var. 40 hektar ile 80 hektar arası değişen bir alandan bahsediliyor (futbol sahası kıyaslamasına girmeyeceğim) Matematiğim ve komple teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin.

“BİR ADIMLIK ALAN BİLE ÇOK KIYMETLİ”

* Cennet gibi bir vatanın her köşesine, her ağacına, her kuşuna ve her karış toprağına hayran bir vatandaş olarak. Dedelerimin binbir mücadele ve zorlukla sahip oldukları bu topraklarda bir adımlık alan bile çok kıymetli benim için, benim değil bizim olduğu için, çocuklarımıza miras kalacağı için, geleceğe bu güzellikleri bulduğumuz gibi teslim etmek asli görevimiz olduğu için.

“BU YÜZDEN KONUM PAYLAŞMIYORUM”

* Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak güzellikler bu ülke ve bize bahşedildiği için, önce şanslı sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli bir çoklarının farketmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Bu sebeple gittiğim o güzel yerlerden asla konum paylaşmıyorum. Bu sebeple bazen birçoklarınıza göre sevimsizleşiyorum.

“HİÇ DE KOLAY KAZANILMADI”

* Ben ülkemi çok seviyorum, ben doğayı çok seviyorum. Ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal. Hiç de kolay kazanılmadı. Vatan aşkı bende, kumda açan zambağı bile incitmeden sevmekten, çöpümü yere atmamakla kalmayıp başkasının çöpünü de toplamaktan, kuşlarını tilkilerini aç kalmasın diye beslemekten, bir daha gitmeyeceğim bir ormana bir fidan dikmekten, bir tohum ekmekten, henüz çocuğum olmamasına rağmen bu memleketin çocuklarına da bu güzellikler kalsın diye çırpınmaktan oluşan, bir çoklarınız için fazla hassas, gereksiz ve hatta saçmalıklar silsilesi olarak zuhur ediyor. Geçmişimizden aldığımız bu mirası geleceğe tertemiz bırakmakla yükümlüyüz ve bu bizim vatandaşlık görevimiz.