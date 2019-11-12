Aslıhan Gürbüz’den sapık ifşası!

Geçen hafta sapığını ifşa eden Yasemin Allen'in ardından şimdi de oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti. Ailelere karşı uyarıda bulunan Gürbüz sapığa karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya üzerinden tacize uğrayan ünlü kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde kendisini e-mail yoluyla taciz eden ve ‘tecavüzle’ ilgili çirkin mesajlar atan sapığını ifşa etmişti. Şimdi de Aslıhan Gürbüz benzer bir ifşada bulundu. Kısa bir süre önce oyunculuğa ara verip Ege’ye yerleşen Aslıhan Gürbüz’ün keyfi, bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarıyla kaçtı. Kendisine Instagram’da tacizde bulunan sapığını ifşa eden Gürbüz, şu sözlerle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi:

“AĞIR TACİZLERİ VAR”

“Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar.”.