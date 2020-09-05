Aslıhan Kapanşahin kimdir, aslen nerelidir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde evin en küçük kızı Mine’yi canlandıran Aslıhan Kapanşahin, 2000 doğumludur. Daha önce hem dizi hem de sinemada boy gösteren genç oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol almıştı.

ASLIHAN KAPANŞAHİN KİMDİR?

Aslıhan Kapanşahin, 2 Kasım 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kameralar ile henüz 11 yaşındayken tanışan Kapanşahin, ilk kez ‘Küçük Melek' adlı televizyon dizisi ile izleyici karşısına geçmiştir.

Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi pek çok yapımda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' adlı dizide Mine karakterine hayat vermektedir.

Akrep burcu özelliklerine sahip olan Aslıhan Kapanşahin, 1.60 metre uzunlukta ve 49 kilogram ağırlıktadır.

Rol aldığı diziler:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Mine Mollaoğlu, 2019)

Ufak Tefek Cinayetler (N,ilay, 2018)

7 Yüz (Elif, 2017)

Yeter (2016)

Paramparça (2015)

Not Defteri (2014)

Göl Zamanı(2014)

Güneşi Gördüm (2009)

Farklı Boyut (2011)

Küçük Melek (2011)

Rol aldığı sinema filmleri:

Karışık Kaset (2014)

Aşk Ağlatır (2013)

