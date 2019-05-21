Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde konusu ne? Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde oyuncuları…

Sevilen serileri ile uzun yıllardır seyirci karşısına çıkan Asterik Oburiks maceralarına bu kez Britanya'da devam ediyor. Başrolünde yine Gerard Depardieu'nün rol aldığı filmde iki kahraman yeni yolculuğa çıkıyor. Peki, Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde konusu ne? Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Televizyonu başında ailece film izlemek isteyenler için Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde bu akşam ekranda seyircilerle buluşacak. Sevilen çizgi roman kahramanlar Asteriks ve Oburiks ekran maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Eğlenceli filmi izleyenler Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde konusu ne? Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi oyuncu kadrosunda kimler var merak ediyor.

ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE KONUSU

Yıl milattan önce 50'dir. Roma imparatoru Sezar yeni yerler fethetmeye doymamaktadır. Görkemli ordusunun başına geçerek, bilinen dünyanın hemen kıyısında duran ve Britanya ismiyle bilinen adayı da işgal etmeye karar verir. Zafer elde etmek neredeyse yine kaçınılmazdır ancak ufacık bir köy, tek başına işgale direnmektedir, bu yüzden Britanyalıların Kraliçesi Kordelia, en sadık komutanı olan Antikloraks'ı, Galya'da Romalılara karşı inatla direnmesiyle nam salan başka bir köye göndermeye karar verir… İşte bu köydeyse kahramanlarımız Asteriks ve Oburiks devreye girerler fakat işleri başlarından aşkındır. Şef, kısa süre önce Lutesya'dan gelen, baş belası, genç yeğeni Kuduriks'i adam etme görevini onlara vermiştir. Antikloraks yardım çağrısında bulunmak amacıyla köye varınca, Galyalılar ona ünlü iksirlerinden bir fıçı vermeye karar verir. Asteriks ve Oburiks de Britanya'ya kadar Antikloraks'a eşlik edecektir ve uslanmaz kuduruk Kuduriks'de onlara katılacaktır.

ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE OYUNCULARI

Fransız yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Gerard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste, Valerie Lemercier, Catherine Deneuve, Dany Boon yer alıyor.