Ata Demirer “Çok çalışkanız, nazar değmesin”
Ünlü komedyen Ata Demirer, 2019 kış aylarında vizyona girecek olan yeni filmi ‘Hedefim Sensin’in çekimlerini büyük bir hızla sürdürüyor. Demirer, çekimler arasında kayda aldığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Demirer, paylaştığı videonun altına ise “Çok çalışkanız çok Nazar değmesin maşallah” notunu düştü.
ZENGİN KADRO
Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Hande Dane gibi isimlerin yer aldığı Hedefim Sensin’in yapımcılığını ise BKM üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.