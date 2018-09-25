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Ata Demirer “Çok çalışkanız, nazar değmesin”
Ata Demirer “Çok çalışkanız, nazar değmesin”
Ata Demirer, şu sıralar yeni filmi 'Hedefim Sensin'in çekimlerini sürdürüyor. Demirer, son olarak set arasında çektiğini bir videoyu sosyal medya sayfasından sevenleriyle paylaştı.
Magazin 25 Eylül 2018 - 15:21

Ünlü komedyen Ata Demirer, 2019 kış aylarında vizyona girecek olan yeni filmi ‘Hedefim Sensin’in çekimlerini büyük bir hızla sürdürüyor. Demirer, çekimler arasında kayda aldığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Demirer, paylaştığı videonun altına ise “Çok çalışkanız çok  Nazar değmesin maşallah” notunu düştü.

ZENGİN KADRO

Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Hande Dane gibi isimlerin yer aldığı Hedefim Sensin’in yapımcılığını ise BKM üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.

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