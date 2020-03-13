Ata Demirer yakın dostu Zafer Çika’yı böyle andı…

Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonuncu hayatını kaybeden Zafer Çika, sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Hem Demet Akbağ’ın hem de Zafer Çika’nın yakın dostu olan Ata Demirer de cenaze töreninde hazır bulunmuştu.

Demirer, Çika’nın vefatının birinci yılında Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Çika ile birlikte çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Ata Demirer şunları yazdı:

“Sensiz bir yıl geçti. En çok da seni hunharca güldürmeyi özledim Zafer abi ve senin neşenle bizi donatmanı. Hep bizimlesin abilerin güzeli… Nurlar içinde uyu Zafer Çika”