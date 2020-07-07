Ata Demirer’i mutlu eden Demet Akbağ ziyareti

Dün doğum gününü kutlayan ve 48 yaşına giren Ata Demirer'e meslektaşı ve yakın arkadaşı Demet Akbağ'ın ziyareti adeta doğum günü hediyesi oldu.

Karantina sürecini evinde geçiren ve seyahat yasağının kalkmasının ardından kendisini maviliklerin kollarına atan Ata Demirer, sosyal medya hesabından bolca paylaşımda bulundu.

Teknesinde çekilmiş fotoğraf ve videolarını takipçilerinin beğenisine sunan Demirer, hesabından yaptığı son paylaşımda bir sürprize imza attı ve yakın dostu Demet Akbağ ile denizde yüzerken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demirer’in ‘Geldi’ notuyla paylaştığı kare aralarında Tarkan’ın da olduğu çok sayıda ünlü ismin beğenisini aldı.

Ünlü komedyenin takipçileri bu kareyi yeni bir film hazırlığı olarak da yorumladı.