Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Avatar Atakan’dan Anneler Günü’nde ilginç tatlı yapımı
Avatar Atakan’dan Anneler Günü’nde ilginç tatlı yapımı
Survivor yarışmasında ünlenen Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için ilginç bir tatlı yapımına imza attı.
Magazin 11 Mayıs 2020 - 10:51

Pasta yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Atakan Arslan herkesin anneler gününü kutladı. Karantinada olduğu için sürpriz hazırlayamadığını söyleyen Atakan, şöyle dedi:

“Malum karantinadayız, pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama… Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu.”

İLGİLİ HABERAvatar Atakan'ın karantina sporu