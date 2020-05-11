Avatar Atakan’dan Anneler Günü’nde ilginç tatlı yapımı

Pasta yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Atakan Arslan herkesin anneler gününü kutladı. Karantinada olduğu için sürpriz hazırlayamadığını söyleyen Atakan, şöyle dedi:

“Malum karantinadayız, pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama… Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu.”