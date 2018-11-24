Avlu 22. yeni bölüm fragmanı: Alp ölüyor! (Avlu 22. bölüm fragmanı izle)

Avlu 22. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Heyecanın doruklara çıktığı yeni fragmanda; Alp ölüyor. Kudret, Zerrin'den ölüm haberini alıyor ve Zerrin'e saldırıyor. Deniz, 'şimdi günah sırası bende' diyor. Kudret ise intikam yemini ediyor. İşte Avlu 22. yeni bölüm fragmanı...

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AVLU 22. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

DDeniz cezaevinden ambulansla hastaneye kaldırılır. Zerrin, Deniz’in Kudret ile girdiği kavgadan sonra Kudret’i hücreye atar. Zerrin cezaevindeki yaşananların dışarıya sızmaması için herkesi uyarır. Deniz’in hayati tehlikesi yoktur. Onu gözlem için başka bir odaya alırlar. Murat Zerrin’i arayarak Deniz’in durumundan haberdar eder.

ZERRİN VE MURAT RESTLEŞİYOR

Zerrin Murat’ın cezaevine dönmesini ister. Murat, doktorlar izin verdikten sonra birlikte döneceklerini söyler. Zerrin çok öfkelenir. Emirlerine karşı geldiği için bununn bedelini ödeyeceğini söyler. Murat da Zerrin’in tehditlerine karşı tehditle cevap verir.

DENİZ’İN YAPTIKLARI HERKESİ ŞOK EDİYOR

Deniz’in yaptıkları cezaevinde büyük ses getirir. Kudret’in elemanları Deniz’in yaptıklarına çok şaşırmışlardır. Zerrin onlara Kudret ile Deniz arasında geçenleri anlatmasını ister. Onlar da Deniz’in bileklerini kendi kendine kestiğini anlatırlar. Bu sırada Deniz’in odasına giren Murat nasıl oduğunu sorar. Deniz ağrısını olduğunu söyleyince doktor çağırmak için dışarı çıkar.

ZERRİN GERÇEĞİ FARKINA VARIR

Deniz Murat çıktıktan sonra gizlice dışarı çıkar. Üzerine tanınmamak için başka kıyafetler giyer. Bu sırada Zerrin Deniz’in daha önce anlattıklarından yola çıkarak Deniz’in planının farkına varır. Hemen koğuşuna gider ve arama yapar. Arama yaparken hapları bulur. Cezaevi hemşiresine hapların ne olduğunu sorar ve gerçeği anlar.

DENİZ HASTANEDEN KAÇIYOR

Murat Odaya döndüğünde Deniz’in olmadığını görünce hemen peşinden gider ama Deniz ortalıklarda yoktur. Bu sırada Zerin Murat’ı arar. Deniz’i sorar. Murat Deniz’in kaçtığını söyler. Bu sırada olay yerine polis ve jandarma ekipleri gelmiştir. Herkes Deniz’i aramaya başlar. Zerrin de gelmiştir. Bütün olanlardan Murat’ı sorumlu tutar. Cezaevine Deniz’in hastaneden kaçtığı haberi gelir. Azra sonunda Deniz’in amacı için kaçmasına çok sevinmiştir.

AVLU 21. BÖLÜM İZLE

KUDRET DENİZ’İN KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE ÇILDIRIYOR

Zerrin Kudret’i hücreden çıkarır. Kudret gerçekleri anladığını düşündüğü Zerrin’in Deniz’in hastaneden kaçtığını öğrenince çılgına döner. Deniz’in Alp’i öldüreceğini ve ne yapıp edip onu cezaevinden çıkarmasını ister. Zerrin bunu yapamayacağını söyler ama Kudret onu tehdit eder. Bu sırada Deniz’in kaçtığını öğrenen savcı Zerrin’in odasına girer. Zerrin Kudret’i dışarıya çıkartır. Kudret odadan çıktıktan sonra hemen oğlu Alp’i arar ve Deniz’in kaçtığını ona haber verir.

DENİZ’DEN İNTİKAM YEMİNİ

Alp Deniz’in kaçışını öğrendikten sonra tedbirini alıyor. Deniz kızı Ecem’in mezarına gidiyor ve ona bir daha gelişinde intikamını alacağını söyler. Azra ve elemanları drama dersinde Selim’in gelmesini beklerler. Selim geldiğinde Azra Deniz’in kaçtığını söyler. Selim yapabileceği birşey varsa söylemesini ister.

ALP ADAMLARINDAN DENİZ’İ YAKALAMALARINI İSTİYOR

Alp, Deniz’in resmini adamlarına göstererek onu öldürmeye geleceğini ve dışarıda onu bulurlarsa yakalayıp getirmelerini ister. Azra, Selim’e çipi vermiştir. Ona bir not yazar. Yazdığı notta çipin onu büyük bir paraya götüreceğini ve bu paranın da kardeşi Eylül’ün tedavisinde kullanılmasını ister. Savcı Murat’ı Deniz’in kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı şüphesi ile gözaltına alır.

KUDRET AZRA’YI SIKIŞTIRIYOR

Kudret Azra’yı Deniz’in nerede olduğunu söylemesi için sıkıştırıyor. Ancak Azra’nın bişey söylemeye niyeti yoktur. Kudret Azra’yı bıçaklamak üzereyken Hasret ve diğer arkadaşları onu kurtarıyor. Yaşanan arbede üzerine içeri giren gardiyanlar ortalığı sakinleştirip Kudret’i Zerrin’in yanına götürüyor.