Avlu yeni sezon 43. yeni bölüm fragmanı geldi! Avlu’yu sevince boğan haber! (Avlu 42. son bölüm izle)

Avlu 42. son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zerrin'in aracı şarampole yuvarlanıyor ve ardından alev alır. Ancak Zerrin kurtulmuştur. Kudret'e telefon eden Şeref Zerrin'in öldüğünü söyler. Kudret zevkten dört köşe olurken aslında gerçek bambaşkadır. Azra, Safiye ile konuşup cezaevinden bir çıkış olduğunu öğreniyor. Zerrin kazadan sonra evinde kriz geçiriyor. Herşeyin bitmediğini haykırarak silahını alıyor. Zerrin, Kudret ve Azra'nın hücreye alınmasını istiyor. Avlu dizisi yeni bölüm (43. Bölüm) fragmanı geldi! Avlu’nun 42. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

AVLU 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu 42. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan Zerrin, Kudret ve Azra’yı ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Kudret Zerrin’in onu hücreye koymasını öğrendiğinde şoke oluyor. Azra, Safiye’den tünelin sonunun nereye ulaştığını öğreniyor. Hüseyin Zerrin’in Azra’yı hücreye atılmasını istediğini söylediğinde Hasret ve Heves ortalığı ayağa kaldırıyor. Deniz Azra’nın hücreye atıldığını öğrendiğinde şok geçiriyor. Zerrin Kudret’in hücresine giriyor ve silahını çekiyor. Son bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 43. bölüm fragmanı geldi. İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin kendisini takip eden motosikletli kişilerden kurtulmak için arabasını son sürat kullanır. Motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi Zerrin’e ateş etmeye başlar. Zerrin korku ve panik halinde onlardan kurtulmaya çalışır. Ancak ne yapsa da takip edenleri bir türlü atlatamaz. Arka arkaya sıkılan kurşunlar Zerrin’i felakette sürükler. Aracının kontrolünü tamamen kaybeden Zerrin şarampole yuvarlanır. Hurdaya dönerken ardından bir patlama sesi duyulur ve araç yanmaya başlar.

Zerrin aracı şarampolden aşağıya yuvarlanırken araçtan fırlamıştır. Zerrin bilinçsiz bir şekilde yerde yatmaktadır. Bu sırada Kudret’i arayan Şeref o işin hallolduğunu söyler. Kudret Zerrin’in ortadan kaldırıldığını öğrenince keyiften dört köşe olur. Hüseyin, Deniz’in yanına gelir ve ortalıkta neler döndüğünü anlatmasını ister. Azra Safiye ile konuştuktan sonra Hasret ve diğerlerinden sivri uçlu bir şeyler bulmasını ister. Bu sırada Deniz de Hüseyin’e “Korkunç bir hikaye dinlemeye hazır mısın?” der.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Kazadan saatler sonra Zerrin sonunda gözlerini açıyor. Deniz olan biteni Hüseyin’e anlatıyor. Hüseyin duydukları karşısında şoke olur. Zerrin’in yaptıkları ona çok ağır gelmiştir. İsyan eder ve “Şeytan bu kadın” der ve Deniz’in yanından ayrılır. Azra hapisten çıkışı sağlayacak tünelin girişini kazarak sonunda açar. Azra ve diğerleri tünelin girişini gördüklerinde şok geçirir. Azra tünele girer. Hasret, Derya ve Heves’e erketeye yatmalarını söyleyerek tünelin içinde ilerlemeye devam eder. Azra bir süre ilerler sonunda sesi soluğu çıkmaz. Hasret ve diğerleri endişelenir.

Zerrin, telefonla Necdet’i arar. Ancak polis telsizinin sesini duyunca telefonu kapatır. Telefonu açan polis Tolga’ya durumu anlatır. Arayanın telefonunun Zerrin’e ait olduğunu söyler. Azra, tünelden geri döner. Safiye’ye tünelin son durumu ile ilgili bilgi verir. Safiye tünelin nereye çıkacağını ona anlatır. Azra tünelin geri kalanını kazmaya karar verir. Zerrin sonunda evine varır. Kardeşinin resmine bakarak “başaramadım ama daha bitmedi” diyerek sinir krizi geçirir. Odadaki her şeyi dağıtır. Kendisi ile birlikte herkesin bunun bedelini ödeyeceğini haykırır. Üstünü başını bir düzene koyar çekmeceden bir silah alır. Zerrin evinden çıkıp bir taksiye biner. Tolga ve arkadaşı onu takip eder. Azra tünelin nereye kadar devam ettiğini sorar. Asiye tünel ile ilgili bütün detayları anlatır.