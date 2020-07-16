Ay Lav Yu Tuu oyuncu kadrosunda kimler var? Ay Lav Yu Tuu konusu ve oyuncuları

Ay Lav Yu Tuu oyuncu kadrosunda kimler var? Ay Lav Yu Tuu konusu ve oyuncuları

Ay Lav Yu Tuu filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sermiyan Midyat ve Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg’in yer aldığı eğlenceli film hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Ay Lav Yu Tuu konusu ve oyuncuları…

İlginç konusu ve tanınmış oyuncuları ile sinemada yayınlandığı dönemde izleyicilerin ilgisini çeken Ay Lav Yu Tuu filmi televizyonda seyir macerasına devam ediyor. İşte Ay Lav Yu Tuu filmi oyuncuları ve konusu…

OYUNCULARI

Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Gizem Karaca, Ayça Damgacı, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Josh Folan

FİLMİN KONUSU

Jessica’yla evlenip Amerika’ya taşınan İbrahim, burada Nasa’da iş bulur. Ancak köyünde işlerin kötü gittiğini öğrenince sarsılır.Kayınpederinin yardımı ve Teksas valisinin desteğiyle köyü Tinne’den 5 aileye Green Card fırsatı yakalayınca müjdeyi vermek için köyüne geri döner…