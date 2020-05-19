Magazin gündeminde son günlerde en fazla konuşulan isimlerden biri de Aybüke Albere oldu. Şarkıcı Edis ile çocukluk arkadaşı olduğu konuşulan Aybüke Albere'nin hedefleri arasında kendi bestelerini yaparak konserler vermek yer alıyor. Peki Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Aybüke Albere, gün içerisinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Kendi sözlerini yazarak konserler verme hayali olan Aybüke Albere’nin hayatı da internette sıkça araştırılmaya başlandı. Genç şarkıcının ‘Ne Diyorsan’ ve ‘Öpücem’ isimli parçaları bulunuyor. Peki Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında ve nerelidir?

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere 1990 İzmir doğumlu. Kendi bestelerini yapıp yüzbinlere konser vermeyi hedefliyor. Kendine güveni yüksek. Jüriyi etkileyeceğine inanıyor. O Ses Türkiye elemesinde Ajda Pekkan’ın Yaz Yaz Yaz şarkısı ile yarıştı. Jüriden kimseyi kendine döndüremedi. Ne Diyorsan isimli bir şarkısı var. Şarkıcı Edis ile olan arkadaşlıklarını verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı…

Nasıl tanıştınız?

Edis: İzmir’de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke’nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü… Meltem de hayatımıza birkaç sene sonra girdi.