Ayşegül Aldinç: ‘Bu dünyaya çocuk getirmek mi?’ kalıbının tuzağına düştüm

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, Instagram hesabı üzerinden Ali Atay ve Hazal Kaya'nın bebeklerinin doğumu ve Yıldız Kenter'in vefatıyla ilgili dikkat çekici bir metin paylaştı. Aldinç, doğum ve ölüm üzerinden çarpıcı bir hayat sorgulaması gerçekleştirdi.

Instagram hesabını yaşıtlarından çok daha aktif bir şekilde kullanan Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün anne-baba olan Hazal Kaya ve Ali Atay’a tebriklerini iletti. Sosyal medya hesabından doğum ve ölüm üzerine satırlar paylaşan Aldinç, aynı zamanda sonsuzluğa uğurladığımız Yıldız Kenter’i de anmadan geçmedi. İşte Ayşegül Aldinç’in o dikkat çekici paylaşımı:

“Hayata gözlerini açmak ne muhteşem bir armağan. Hayat ‘iki kapılı bi han’ dün Türkiye'nin Yıldız'ı melek misali sonsuzluğa kanatlanırken aynı gün, saatler önce Fikret Ali oğulcuk dünyaya gelmiş. Hoş gelmiş, Allah analı- babalı, sağlıklı-mutlu büyüdüğü bir ömür versin… Hazal Kaya'ya ve Ali Atay'a gönülden sevgi, selam ve kutlamalarımla… İkisini de ayrı ayrı çok seviyorum. Sevmek için bazen sadece tanış olmak yetebiliyor. Bazen tanışmadan bile sevebilir kişi kişiyi ayrıca; değil mi?

Yıldız Hanım'cığıma ilişkin hüznüm devam ediyor. Arada derin, derin nefesler alıyorum. Bu fotoğraf içimi ısıttı. Sivri nem varsa yum yumalak, kalp nahiyem ise yumuş yumuş oldu. Hayat zor, çetrefilli; aksini iddia etmek çok mümkün görünmüyor. Anlar var, güzel anlar… “Bu dünyaya çocuk getirmek mi?” kalıbının tuzağına benim de düşmüşlüğüm oldu itiraf ediyorum. Yeni çocuklar ne kadar çok şeye dayanıklı ve donanımlı geliyorlar bunu farketmiş olmamamız mümkün mü?

Ve dünyanın eğer bir kurtuluşu olacaksa onlar bu göreve hazır. Bu yüzden gidene hüznüm devam etse de gelenler için de, içim bayram. “Hoş gelen”i ve ailesini muhabbetle kucaklıyorum. Hoş görsün, hoş bulsun, yaşadıkça gönülleri hoş etsin; annesi ve babası gibi…”