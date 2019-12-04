Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Günay, 1969 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kaybolan Yıllar dizisi ile geçen Ayşegül Günay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayşegül Günay nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterini canlandıran Ayşegül Günay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşegül Günay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

Ayşegül Günay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

2017 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)