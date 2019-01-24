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Ayşen Gruda: “Benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum”
Ayşen Gruda: “Benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum”
Yaklaşık olarak bir aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede 74 yaşında hayata gözlerini yuman Ayşen Gruda'nın vasiyeti hakkında söylediği sözler tekrar gündeme geldi.
Magazin 24 Ocak 2019 - 07:30

Usta sanatçı Ayşen Gruda vasiyetiyle ilgili konuştu bir röportajda, “Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?” sorusuna, “Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek.” demişti. “Öyle bir vasiyetiniz mi var?” sorusuna Ayşen Gruda “Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum” cevabını vermişti.

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