Ayta Sözeri konuklarına biblolarım diye seslendi

Önceki akşam sahne aldığı mekanda, kendini dinlemeye gelen müzikseverleri mest eden Ayta Sözeri, coşkulu geçen program esnasında zılgıt çeken bir hayranına ”Flash Tv halay ekibinin ceosuda aramızda sanırım” sözleri ile takılarak herkesi kahkahalara boğdu.



Biblolarım diye seslendiği konuklarına zaman zaman takılan Sözeri, bir başka hayranının ”Uçur bizi Ayta” haykırışına ise, ”Kemerlerinizi bağlayın Atya Havayolları ile uçuşa geçiyoruz” karşılığını verdi. Performnasının ilk bölümünde hareketli ve kıvrak şarkılarla coşturduğu konuklarını ikinci bölümde duygusal şarkılarla melankolik bir yolculuğa çıkaran şarkıcı, İki saatlik performansını ‘Büklüm Büklüm’ adlı parçayla sonlandırarak kendisini dinleyenlerden tam not almayı başardı.