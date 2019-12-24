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Ayta Sözeri konuklarına biblolarım diye seslendi
Ayta Sözeri konuklarına biblolarım diye seslendi
Sezon boyunca verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Ayta Sözeri, önceki akşam da sahne aldığı mekandaki performansıyla eğlence dolu bir geceye imza attı.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Aralık 2019 - 07:14

Önceki akşam sahne aldığı mekanda, kendini dinlemeye gelen müzikseverleri mest eden Ayta Sözeri, coşkulu geçen program esnasında zılgıt çeken bir hayranına ”Flash Tv halay ekibinin ceosuda aramızda sanırım” sözleri ile takılarak herkesi kahkahalara boğdu.

Biblolarım diye seslendiği konuklarına zaman zaman takılan Sözeri, bir başka hayranının ”Uçur bizi Ayta” haykırışına ise, ”Kemerlerinizi bağlayın Atya Havayolları ile uçuşa geçiyoruz” karşılığını verdi. Performnasının ilk bölümünde hareketli ve kıvrak şarkılarla coşturduğu konuklarını ikinci bölümde duygusal şarkılarla melankolik bir yolculuğa çıkaran şarkıcı, İki saatlik performansını ‘Büklüm Büklüm’ adlı parçayla sonlandırarak kendisini dinleyenlerden tam not almayı başardı.