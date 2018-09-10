Azra kardeşini bulabilecek mi? Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Elimi Bırakma 7. son bölüm izle!

Elimi Bırakma 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yaz döneminde başlayan Elimi Bırakma heyecanla takip edilirken her son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. 8. yeni bölüm fragmanında Cansu başını çarpıp yere düşüyor. İşte Elimi Bırakma 8. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

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Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol aldığı Elimi Bırakma son bölümü ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Son bölümün ardından Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu ve yayıncı kuruluş 8. bölüm fragmanını yayınladı.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk'in Azra'ya olan inadından Cansu'yla bir ilişkiye başlaması her şeyi değiştirecektir. Cenk için bu durum sandığından zor olsa da Cansu'yu sevmek için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Cansu, Cenk'in ona attığı adım karşısında şüphelere boğulur. Cenk'in ona attığı adımın sebebini anlamaya çalışırken Azra'nın kendisini tanımazlıktan gelmesini anlamlandırmaya çalışır. Cansu, Cenk'in ona olan duygularından şüphelense de ona kalbinin kapılarını açmaya yine de hazırdır.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE!

Mert'in kaybolmasıyla ilgili gelen bir haber Azra ile Sumru'nun yollarının bir kez daha kesişmesine sebep olur. Her yerden köşeye sıkışan Sumru için tehlike çanları çalar. Sumru için yolun sonu gelmiş midir?

Mert'i bulma yolunda ileri adımlar atan Azra, Feride Hanım'dan gelen haberle yıkılır. Bu haber Azra için yıkıcı olacaktır.