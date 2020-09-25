Babil dizisinin 13. bölümünde neler oldu? Babil yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Babil dizisinin 13. bölümü Star ekranlarında izleyici ile buluştu. Yayınlanan son bölümde; Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun oynadığı Babil'in yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyor.

BABİL 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 12. SON BÖLÜM İZLE

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dengeler değişiyor! Deniz’in kaçırılması İrfan’ı beklenmedik bir karara iterken Egemen’i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen’e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay’la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman'ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil'de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!