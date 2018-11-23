Bade İşcil: Kimseden ağzım yanmadı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu; “Diziyle birlikte çocuğa bakmayı rayına koydum. Bu tempo bana yeter” dedi. Öte yandan aşk hayatındaki durağanlıkla ilgili sorulara ise İşcil; “Hayatımda kimse yok sadece oğlum var” cevabını verip şöyle ekledi;

”Allah ne yazdıysa… Her şeyi bırakıp gidecek kadar aşık olursam eyvallah. Öyle biri de yok. Pek inanmıyorum ama olursa da ne güzel gençleşiriz, heyecan heyecandır. Olmaz da demiyorum ama şu an güzel, durağan gidiyorum ben. Aramıyorum, piyango da almıyorum, kısmet çıksın da istemiyorum öyle şeyler. İşime gidiyorum, oğlumla zaman geçiriyorum. Zamanla hepsi olur. Kimseden de ağzım yanmadı. Aşkı meşk için gidip bir yerlerde salınacak halim yok. Zamanım yok, set arasında fırsat buldum çıktım onda da oğluma bir şeyler aldım.”