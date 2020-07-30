Barış Arduç ve Gupse Özay evlendi

Yaklaşık altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dün akşam Çeşme’de nikâh masasına oturdu.

Eylül gibi evlenmeyi planlayan Özay-Arduç çifti, salgın nedeniyle nikahlarını öne çekti. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere beş kişi vardı. Çift, düğünü ise salgın bittikten sonra yapmayı düşünüyor.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç “evlenme teklif edeli üç sene oldu” ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç “önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız” şeklinde konuştu.

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise “Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu” ifadelerini kullandı.