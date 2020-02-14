Barış Kıralioğlu kimdir? Barış Kıralioğlu nereli ve kaç yaşında?

Barış Kıralioğlu, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hırsız Var dizisi ile gerçekleştiren Barış Kıralioğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Barış Kıralioğlu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak 2019 yılının son aylarında gösterime giren ve Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı “Naim” isimli filmde Turgut Özal karakterini canlandıran Barış Kıralioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Barış Kıralioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BARIŞ KIRALİOĞLU KİMDİR?

Barış Kıralioğlu, 6 Ekim 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

Oyunculuğa 2004 yılında Hırsız Var dizisi ile adım atmış, daha sonra; Kısık Ateşte 15 dakika, Sinyora Enrica İle İtalyan Olmak, Benvenuti a Tavola, Salih Kuşu, Kızkaçıran gibi projelerde rol almıştır. 2019 yılında gösterime giren Naim sinema filminde Turgut Özal karakterine hayat veren Barış Kıralioğlu, 1.70 metre boyunda, 89 kilo ve Terazi burcudur.

Barış Kıralioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Naim (Turgut Özal) (Sinema Filmi)

2018 – Sosyetik Gelin (Rasim) (TV Filmi)

2018 – Ev Kira Semt Bizim (Sinema Filmi)

2017 – Cenaze İşleri (Sinema Filmi)

2016-2017 – İçerde (Musa) (TV Dizisi)

2016 – Kızkaçıran (Halim) (Sinema Flmi)

2014 – Bayram Harçlığı (Kısa Film)

2013 – Salih Kuşu (TV Dizisi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Yamak) (Sinema Filmi)

2005 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Diventare Italiano con la Signora Enrica) (Sinema Filmi)

2005 – Benvenuti a Tavola (Sinema Filmi)

2004 – Hırsız Var (Hastane Güvenlik Görevlisi) (Sinema Filmi)