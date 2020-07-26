Barış Murat Yağcı’dan yeni paylaşım! ‘Yarışma boyunca nedenini bilmediğim…’

Yarışmayı ikinci olarak bitiren ve şampiyonluğu kaptıran Barış Murat Yağcı herkese teşekkür ettiği paylaşımında şunları söyledi:

“Survivor'dan önce çekirdek bir aileye sahiptim. Yarışma boyunca nedenini bilmediğim bir sorumluluk ve yük taşıdım. Finalin ardından anladım ki sevgi dolu dev gibi bir ailem olmuş ve sorumluluğumun sebebi onlarmış. Yarışma boyunca hep kendim olmaya çalıştım ve beni destekleyen insanları mahcup etmemek için her gün sabrettim, dayandım ve mücadelemi asla bırakmadım. Şimdi görüyorum ki, birlikte çok şey başarmış ve tarih yazmışız. Daha çok tarihler yazacağız, bizim hikayemiz yeni başlıyor. İyi ki varsınız benim kocaman ailem. Sizi çok seven minik zürafanız.”