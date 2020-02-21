Barış Murat Yağcı’nın hayatı… Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Best Model of Turkey yarışmasında başarı kazanan Barış Murat Yağcı Survivor yarışmacı kadrosunda yer alıyor. Modellik ve oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam etti. İşte merak edilenler…
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
EKRANLARDAKİ KARİYERİ
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.