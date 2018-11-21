Başak Parlak: Artık zamanı geldi

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Çıkışta el ele objektiflere takılan Başak Parlak ve Sezgin Yılmaz, yöneltilen evlilik sorusuna “Her şeyin hayırlısı” diye cevap verdiler. “Şevkat Yerimdar” dizisinden sonra uzun süredir kendini dilendirmeye aldığını söyleyen güzel oyuncu Başak Parlak, “Çok güzel dilendim. Artık işe dönme zamanı geldi. Bir kaç teklif var ama şunda net olan bir durum yok çünkü okumalar devam ediyor” dedi. Bu arada sevgililerin birlikte çıktıkları dünya turunun devamı ileriki zamanlarda olacağını söylediler.