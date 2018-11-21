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Başak Parlak: Artık zamanı geldi
Başak Parlak: Artık zamanı geldi
Oyuncu Başak Parlak ile sevgilisi Sezgin Yılmaz, önceki gün City's AVM'nin içinde bulunan bir restoranda baş başa yemek yediler.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Kasım 2018 - 07:37

Çıkışta el ele objektiflere takılan Başak Parlak ve Sezgin Yılmaz, yöneltilen evlilik sorusuna “Her şeyin hayırlısı” diye cevap verdiler. “Şevkat Yerimdar” dizisinden sonra uzun süredir kendini dilendirmeye aldığını söyleyen güzel oyuncu Başak Parlak, “Çok güzel dilendim. Artık işe dönme zamanı geldi. Bir kaç teklif var ama şunda net olan bir durum yok çünkü okumalar devam ediyor” dedi. Bu arada sevgililerin birlikte çıktıkları dünya turunun devamı ileriki zamanlarda olacağını söylediler.

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Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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