Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bay Yanlış 7. son bölüm izle)

Bay Yanlış dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bay Yanlış dizisinin son bölümünde; Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Peki Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bay Yanlış 7. son bölüm izleme ekranı...

FOX ekranlarında cuma akşamları takipçileriyle buluşan Bay Yanlış dizisinin, bu akşam 7. bölümü yayınlandı. Can Yaman ile Özge Gürel’in başrollerinde yer aldığı Bay Yanlış dizisinin son bölümünde; Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi'ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar'ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. İşte Bay Yanlış dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

BAY YANLIŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 7. SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, La Gabbia'da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi'yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar'a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi'ye bu konuda yardımcı olur.

Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar'ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner'in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi'nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.