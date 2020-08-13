Belçim Bilgin, heyecanını takipçileriyle paylaştı

Yeni sezonda sevenlerinin karşısına Hekimoğlu adlı diziyle çıkacak olan Belçim Bilgin, kadrosuna sonradan dahil olduğu yapımda boy göstereceği için bir hayli heyecanlı. Bilgin, heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Şimdilerde yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte anılan Belçim Bilgin, onunla birlikte görüntü vermekten geri durmuyor. Aşk hayatında mutluluğu bulmuş görünen Bilgin, aynı zamanda iş hayatında da heyecanlı günler yaşıyor.

Hekimoğlu adlı dizinin kadrosuna Selin karakteri ile dahil olan Belçim Bilgin, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından şu satırlarla duyurdu:

“Malum ortalık biraz karışık, her gün yeni bir haberle başlıyoruz güne ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz bu pandemi günlerinde Hekimoğlu seti ve Selin heyecan veriyor. Yaptığın işi sevmek büyük şans! İşine bütün gücüyle sahip çıkan bir ekiple çalışmak daha da büyük şans!”