Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı şiir için ‘Ruhuma dokundu’ dedi

Bir süredir Alfredo Di Blasio ile birlikte olan Belçim Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın yıllar önce ünlü oyuncuya yazdığı şiir hakkında konuştu: "Ruhuma dokunan bir şey tabii ki..."

Belçim Bilgin, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Avm içersinde hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalışır gibi hali olan oyuncuya “Sevgililer Günü’nüz nasıl geçti?” sorusu yöneltildi. “Benim sevgilim Rodin'imle geçti” diyen Bilgin Alfredo Di Blasio ile çıkan ayrılık dedikodularına da yanıt verdi: “Yok canım…”

SİZCE KİTABI DAHA ÖNCE OKUMAMIŞ OLABİLİR MİYİM!

Belçim Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın kendisi için yıllar önce yazdığı şiirle alakalı olarak da “Ruhuma dokunan bir şey tabii ki, lütfen başka bir şey sormayın” dedi. Bilgin “Nasıl hissettiniz?” sorusuna ise “Sizce ben kitabı daha önce okumamış olabilir miyim” diye cevap verdi.