Belgeler ortaya çıktı… Kim Kardashian Kanye West’e boşanma davası açtı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ve eşi ünlü rapçi Kanye West sonunda yollarını resmi olarak ayırıyor. 40 yaşındaki Kardashian’ın West’e boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

TMZ’nin haberine göre Kardashian’ın avukatı Laura Wasser, dava dilekçesini dün mahkemeye sundu. 2014’ten bu yana evli olan çiftin arasında bir düşmanlık olmadığı ve dostane bir şekilde ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.

North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocuğu bulunan çiftin, ortak velayet yolunu seçtiği öğrenildi. West ve Kardashian gayrimenkuller konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Kardashian’ın çocuklarla birlikte yaşadığı 60 milyon dolarlık Hidden Hills’te malikanede kalması bekleniyor.

Uzun süredir evliliklerinde çatlaklar bulunan West ve Kardashian çifti, ünlü rapçinin Başkan adayı olduğu dönemden sonra içinden çıkılmaz bir döneme girdi. Mental olarak sorunlar yaşadığı belirtilen West, eşi Kim ve annesi Kris Jenner’ın kendisini kontrol altında tutmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Devam eden süreçte çiftin evleri ayırdığı ifade edilirken, West’in eşini aldattığı iddiaları patlak vermişti.

Söz konusu ayrılık Kim Kardashian’ın üçüncü boşanma süreci. Kardashian’ın 2000 yılında evlendiği Damon Thomas’tan 2004’te, 2001 yılında evlendiği Kris Humphries’ten 2013’te boşanmıştı.

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