Belgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildi

Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı. Birsel, vasiyeti üzerine annesinin mezarına defnedildi.

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel (54) Bursa’daki evinde ölü bulunmuştu.

Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel’in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel’in naaşı dün defnedilmek üzere İstanbul’a getirildi.

ANNESİNİN MEZARINA DEFNEDİLDİ

Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Birsel’in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş’ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı.

Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk’un bulunduğu mezara gömüldü.

“YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORDU AMA OLMADI”

Çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu “Çok eski çocukluk arkadaşımdı. Bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım böyle olmaması lazımdı ama yapacak bir şey yok. Rahatsızlığı yoktu. Bursa’da yeni bir hayata başlıyordu. Olmadı maalesef” dedi.

Arkadaşı Gürcan Şeker ise “İstanbul’a gelecektİ. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması diye gördü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken apartmanın içinde düşüp ölmüş” diye konuştu. (DHA)

