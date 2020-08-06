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Bella Hadid’den maske takmayan polislere şoke eden hareket!
Bella Hadid’den maske takmayan polislere şoke eden hareket!
ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'ta maske takmayan polislere orta parmak hareketi yaparak tepki gösterdi.
Sozcu.com.tr
Magazin 6 Ağustos 2020 - 11:46

Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de en çok vakanın görüldüğü bölgelerden biri de New York.

Salgının ilk günlerinde Pensilvanya’daki aile çiftliğinde karantinaya giren ünlü model Bella Hadid, moda çekimleri nedeniyle New York’a gitti.

Hadid polisler için, “Ahmak gibi görünüyorsunuz. Maske takın” yazdı.

Burada karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan 23 yaşındaki model, New York Polis Departmanı (NYPD) ekiplerinin duyarsızlığına tepki gösterdi.

‘HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN’

Maske takmayan polisleri arkasına alarak fotoğraf çektiren Hadid, orta parmak işareti yaparak, “Merhaba NYPD. Maske hepimizin güvenliği için, sadece sizin değil” ifadelerini kullandı.

Hadid’in Instagram’da paylaştığı görüntü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Son güncelleme: 11:52 - 06.08.2020
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