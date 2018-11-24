Bendeniz’den ilginç açıklama: Benim gibi küfürlü şarkı yazana rastlamadım

90'lı yılların öne çıkan isimlerinden Bendeniz, "Bakıyorum da geçmişe... Geçmişten bugüne... Benim gibi küfürlü şarkılar yazan bir sanatçıya daha rastlamadım vallahi" dedi.

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Önceki gece 1453 Maslak Pm Restaruant’da sahne alan Bendeniz, kendisini dinlemeye gelenleri 90’lı yıllara götürdü. Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Bendeniz, şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bir anlamda hayranlarıyla hasret gideren Bendeniz, ‘Satmışım’ şarkısının söyledikten sonra esprili bir şekilde dinleyicilere seslenerek “Bakıyorum da geçmişe… Geçmişten bugüne… Benim gibi küfürlü şarkılar yazan bir sanatçıya daha rastlamadım vallahi” sözleriyle mekandaki herkesi güldürdü.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede adım atılmadık yer bırakmayan Bendeniz, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da sevenlerinden tam not aldı.



