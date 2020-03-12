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Bengü: Bağışıklığı güçlü tutacağız
Bengü: Bağışıklığı güçlü tutacağız
Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabı üzerinden Corona virüsü hakkında paylaşımda bulundu.
Magazin 12 Mart 2020 - 11:08

Bir çocuk annesi başarılı şarkıcı, ülkemize gelen Corona virüsle ilgili düşüncelerini Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı bir paylaşımda duyurdu. Kızı Zeynep’i uyuttuktan sonra televizyonu açan ve Corona virüs haberlerini izleyen Bengü, hemen ardından şu satırları paylaştı:

“Bebeğim uyudu, televizyon açık haberler haberler… Atlatacağız bu Corona’yı da inşallah… Hijyene dikkat, sarılıp öpüşmek el sıkışmak yok, bağışıklığı güçlü tutacağız! Bitecek gidecek, ülkemizden inşallah, bu da geçecek…”

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