Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi belli mi?

Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi belli mi?

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir ekranlara gelmeyen Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki Benim Adım Melek 29. yeni bölüm bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman?

TRT1’in sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz yapımcı ve oyunculardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

BENİM ADIM MELEK BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü hakkında TRT’den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.