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Beren Saat ve Kenan doğulu ‘ayrılıyor’ iddiaları ile yine gündemde
Beren Saat ve Kenan doğulu ‘ayrılıyor’ iddiaları ile yine gündemde
Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında Amerika'da sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, 6 yıllık evliliklerini bir dargın bir barışık olarak sürdürüyor. Son olarak Beren saat, Kenan Doğulu ile paylaştığı fotoğrafı Instagram sayfasından kaldırınca ayrılık iddialarıyla yine gündeme geldi.
Magazin 28 Eylül 2020 - 14:35

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU ‘AYRILIYOR’ İDDİALARI

Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile birlikte bir paylaşım yapan Saat'in fotoğrafına binlerce beğeni gelmişti.

Ancak Beren Saat tarafında sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Saat, Kenan Doğulu’yla olan son fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi. Beren Saat’in yaptığı bu hareket ayrılık iddialarını yine gündeme getirmiş oldu.

Beren saat, Kenan Doğulu ile paylaştığı bu fotoğrafı Instagram sayfasından kaldırınca ayrılık iddialarıyla yine gündeme geldi