Beren Saat ve Kenan doğulu ‘ayrılıyor’ iddiaları ile yine gündemde
BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU ‘AYRILIYOR’ İDDİALARI
Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile birlikte bir paylaşım yapan Saat'in fotoğrafına binlerce beğeni gelmişti.
Ancak Beren Saat tarafında sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Saat, Kenan Doğulu’yla olan son fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi. Beren Saat’in yaptığı bu hareket ayrılık iddialarını yine gündeme getirmiş oldu.