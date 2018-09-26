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Beren Saat, verdiği kilolarla dikkat çekti
Beren Saat, verdiği kilolarla dikkat çekti
Uzun süredir bir televizyon projesinde yer almayan oyuncu Beren Saat, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Saat'in hızlı bir şekilde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Magazin 26 Eylül 2018 - 14:03

Şarkıcı Kenan Doğlu’nun eşi oyuncu Beren Saat, önceki gün Nişantaşı’nda yer alan bir klinikten çıkarken görüntülendi. Ani hava değişiminden kötü etkilenen ünlü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetiyle kliniğe geldiği öğrenildi.

SESİNİN KISIKLIĞINDAN SORULARI YANITLAYAMADI

Sesinin kısık olduğunu söyleyen ve bu nedenle soruları yanıtlamakta güçlük çeken Saat, apar topar aracına binip dinlenmek üzere evinin yolunu tuttu.  Beren Saat’in son dönemde bir hayli kilo verdiği gözlerden kaçmadı.
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