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Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya 40 yaş hediyesi
Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya 40 yaş hediyesi
Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçilerinin sorularını yanıtladı! Doğulu 'Boş Sayfa' klibindeki otomobilin hikayesini de anlattı
Magazin 12 Ekim 2018 - 10:54

Kenan Doğulu, Instagram'In canlı yayın özelliği sayesinde takipçileriyle ‘soru-cevap’ oyunu oynadı. O oyun sırasında ‘Boş Sayfa’ klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı.

Instagram-Story'deki ‘Soru-cevap’ seansında “Boş Sayfa” klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, “Çekim yeri California'daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko” dedi.
kenandoguluAsıl sürpriz ise “Klipte kullanılan otomobil kaç model?” sorusuyla geldi. 44 yaşındaki Doğulu, o soruya “1972 model Oldsmobile Delta 88… Kendi arabamız bu arada. Beren'in bana 40 yaş hediyesiydi” diye yanıt verdi.
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