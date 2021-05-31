Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

Eşiyle arasındaki sorunları çözen ve mutlu bir evliliği olan Beren Saat, Kenan Doğulu’nun doğum gününde adeta aşkını haykırdı.

Instagram hesabından Kenan Doğulu ile romantik pozlarını paylaşan Beren Saat “Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mi? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekilelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul’a uçaklar inmiyormuş Jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana ‘hayır’ demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun” ifadelerini kullandı.

HEM İŞ HEM TATİL

Beren Saat ve Kenan Doğulu, şu sıralar bir dergi çekimi için Bodrum'da bulunuyor. Ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik ediyor.

Beren Saat’in paylaştığı fotoğraflar…





