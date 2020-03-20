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Berfu Yenenler’den esprili paylaşım
Berfu Yenenler’den esprili paylaşım
Corona virüsü salgını nedeniyle vakitlerini evlerinde geçiren ünlü isimler, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Eser Yenenler'in eşi Berfu da yaptığı esprili paylaşımla mesaj verdi.
Magazin 20 Mart 2020 - 13:22

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hayatımıza giren Eser Yenenler, sonrasında ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptığı şov programı ile kendisinden söz ettirmişti. Baba olduktan sonra paylaşımlarına oğlunu da katan Eser Yenenler, bu defa eşi Berfu’nun paylaşımında ortaya çıktı.

Eşi Eser’le birlikte ailesini ev karantinasına alan Berfu Yenenler, birlikte temizlik yaparken çekilmiş bir fotoğraflarını: “Karantina günlerinde kocaları göreve davet ediyoruz” notuyla paylaştı. Berfu, paylaştığı karede eşi Eser’in surat ifadesine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.