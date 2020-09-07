Bergüzar Korel: Hepinizi tek tek deşifre edeceğim

SMA hastası çocuklara yaptığı yardımlarla öne çıkan ve takdir toplayan Bergüzar Korel, bu konuda destek bekleyen ailelerden destek ve paylaşım için para isteyen meslektaşlarına seslendi ve onlara 'yazıklar olsun' sözleriyle çıkıştı.

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımların çoğunda yardıma muhtaç olan insanların ihtiyaçlarına herhangi bir beklenti içinde olmadan yardımcı olmaya çalışan Bergüzar Korel, SMA hastası çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı’na seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yaptığı çıkışlar sonrasında Korel’in pek çok yakın arkadaşı Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açtı.

Ancak bazı isimler var ki SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince ve bu da Bergüzar Korel’in kulağına gidince başarılı oyuncunun tepkisi sert oldu.

Korel, Instagram hesabının hikaye bölümünden yardıma muhtaç insanlara yapılan bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyledi. Korel şunları yazdı: