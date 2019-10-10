Bergüzar Korel’in ablasından şaşırtan iddia

Oyuncu Bergüzar Korel'in ABD'de gündeliğe giden ablası Zeynep Korel, Halit Ergenç ile evli olan kardeşi Korel'in evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, Chicago’ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas’taki Rice Üniversitesi’nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. İki kitap yazan Zeynep, şimdilerde temizlik işçisi oldu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, temizlikten kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor. Bugün bir magazin programına yaptığı açıklamada Zeynep Korel, herkesi şaşırtan ifadeler kullandı.

EVLİLİĞİ BEBEK SAYESİNDE DEVAM EDİYOR

Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, programa yaptığı açıklamada ailesi tarafından dışlandığı için Amerika’da temizlikçilik yaptığını ve kardeşinin Halit Ergenç ile olan evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

