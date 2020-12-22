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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası
Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Damla GÜLER
Magazin 22 Aralık 2020 - 16:24

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.

“MASUMİYETİM ORTADADIR”

Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Şarapçıoğlu’nun 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Buna ilişkin söz verilen Şarapçıoğlu, “Takdir mahkemenindir. Dosyadaki deliller ile benim masumiyetim ortadadır. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Berk Oktay ise şikayetinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu’nu, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bu suçu birden fazla kez zincirleme şekilde işlediğini belirten mahkeme cezada artırım yaparak 2 yıl 6 aya çıkardı. Verilen cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme Şarapçıoğlu’nun 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

“BU BENİM NAMUS DAVAMDIR”

Davanın bitmesinin ardından duruşma salonunun önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Berk Oktay, “Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve geri adım atmadım. Allah’a şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Benim alnım ak başım diktir” dedi.

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Son güncelleme: 16:45 - 22.12.2020
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