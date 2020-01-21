Berkay ve Özlem Şahin çiftine iltifat yağmuru

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma duygusunu yaşayan Berkay Şahin, önceki eşi Özlem Şahin ve kızı Arya Şahin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de kızları için alışveriş yapan ikili, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü şöyle cevap verdi. Şahin, “Yeni çıkartmış olduğu single parçası ‘İki Hece’ çok güzel mesajlar aldım. Önümüzdeki aylarda çıkarmayı düşündüğüm iki parça daha hazırlıyorum. Daha sonrasında albüm çalışmasına başlayacağız” dedi.

Özlem Şahin ise, “Zeynep Mira, çok uslu maşallah, doğum sürecinde yaklaşık sekiz kilo almıştım. Kızların peşinden koşturmaktan tekrar eski kiloma döndüm” diye konuştu. Ayrıca hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan çift, sizi sosyal medyadan takip ediyoruz, çok güzel örnek çiftsiniz gibi iltifatlar aldılar.