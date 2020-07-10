Berksan artık tamamen sağlığını korumaya yönelik bir hayata başladı

Şarkıcı Berksan, pandemi süreci sonrası ozon tedavisi görmeye başladığını söyledi. Nişantaşı'nda doktorunun kliniğinden çıkarken görüntülenen şarkıcı, "Daha çok böyle bahçe domatesi nereden alınır, ne yersek bize faydalı olur diye düşünüyorum artık, evde biraz daha kalsak işi ev hanımlığına bağlıyorduk. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum." dedi...

Ünlü şarkıcı Berksan, karantina süreci boyunca kendini sağlıklı yaşama adadı. “Nasıl korunurum, doğal beslenip hangi vitaminleri almalıyız?’ bunları araştırıyorum” diyen şarkıcı, sonunda ozon tedavisi yaptırmaya karar vermiş. Bağışıklığını güçlendirdiğini söyleyen Berksan “Bu süreçte iyi olduğunu düşündüğüm için uygulamak istedim. Tamamen sağlığımı korumaya yönelik bir hayat yaşıyorum” dedi.

Ben o dünyanın içinde yokum

Hırslarından arındığını ve pop dünyasındaki yarıştan uzak olduğunu söyleyen Berksan “Dünyanın saçma sapan yarışlarını dert etmeyi de bıraktım, minimalist bir hayatım var daha mutluluk veriyor bana. Hırslardan hepsinden uzağım artık. Öyle bir dünyanın varlığından benim de haberim yok. Varsa da ben o dünyanın içinde yokum, müziğini yapan bir müzisyenim. O çarkın dişlerin arasında yokum bu yüzden marjinal gözükebilirim” diye konuştu.



Hande ahiretliğim

Berksan, genellikle yakın dostu Hande Yener’le birlikte çalıştıklarının hatırlatılması üzerine şarkıcı için ‘Ahiretliğim benim o’ ifadesini kullanıp şöyle devam etti: “Arkadaş olarak de iyiyiz o sebepten bir süre birbirimizden uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız. Hande gelir alır, Hande ‘yener’ yani sonuçta ilk o alıyor. Kimseyi ayırdığım falan yok. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman onlara da aynı saygıyı gösteriyorum”

Bu kitleye kafa yormuyorum

Berksan ayrıca geçen günlerde bir ödül töreninde ‘Yılın Şarkısı’ ödülünü alan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’a üstü kapalı gödermede bulunup, sosyal medya fenomenlerine kafa yormadığını anlatıp şu sözlerle eleştirilerini sıraladı: “İllaki eğitim olmazsa olmaz diye düşünenlerden değilim yeteneği Allah verir. Dünya bir süreçten geçiyor hayatımıza yeni şeyler giriyor youtuberlar vesaire. Zaman içinde her şey yerine oturacaktır, bu insanların da seveni var onlara saygım var. Onlar oyunculuk yapmasın müzisyenlik yapmasın diyecek haddim yok. Sadece daha saygılı olmalarını isterim, bir ödül alınca daha sevgi ve saygı ile yaklaşsınlar, daha güzel olur bu daha şık olur. Başarının arkasına hanımefendilik beyefendilik daha yakışır. Bu kitle hakkında kafa yormuyorum yoksa hiç umrumda değil, ben kendime ve sevenlerime konsantreyim”